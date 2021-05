Almeno 24 deputati e sette senatori, tra cui anche qualche ex Cinque Stelle.

Sono i primi numeri in Parlamento di Coraggio Italia, la nuova formazione politica nata questo pomeriggio, in una sala dell'Hotel Eden, a due passi da Via Veneto, con tanto di firme su un atto davanti al notaio.

Tra due mesi vedrà la luce anche il partito, frutto della convergenza tra il il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (ex Forza Italia) e il governatore ligure e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti.

Sono proprio loro due, dopo i rumors degli ultimi giorni, a sancire la fusione con un tweet molto esplicito in cui si mostrano in una foto, abbracciati e sorridenti, con la scritta: "Coraggio Italia, cambiamo insieme!".

L' obbiettivo è costruire un nuova Forza Italia. Del resto sono 12 i deputati eletti con Forza Italia che passano alla nuova formazione, il cui gruppo alla Camera dovrebbe essere guidato da Marco Marin. Si tratta di Micaela Biancofiore, Felice D'Ettore, Stefano Mugnai, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Matteo Dall'Osso, Guido Pettarin, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Cosimo Sibilia, Maria Teresa Baldini e Raffaele Baratto. Al Senato, almeno per il momento, niente gruppo, visto che 'Coraggio Italia' raccoglie sette senatori: i sei di Cambiamo, ai quali si è aggiunto l'azzurro Sandro Biasotti, al debutto in politica nel 2000 come candidato indipendente dell'allora Polo delle Libertà, ex governatore della Liguria e finora senatore di Forza Italia.

Dopo la forte l'irritazione del Cavaliere trapelata già ieri, oggi nessun commento ufficiale dal partito. Solo qualche laconico: “Auguri”.

A 'Coraggio Italia' si aggiunge anche qualche parlamentare eletto nel Movimento Cinque Stelle ma nell'arco degli anni passato già al gruppo Misto. Tra loro i deputati Fabiola Bologna, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi e Carlo Ugo De Girolamo.

