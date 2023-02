Apre a Capoterra la prima sezione giovanile del Partito sardo d’Azione.

Alla presentazione del progetto politico dei giovani sardisti, in programma domani alle 18,30, a Casa Melis, gli assessori regionali alla Sanità, Carlo Doria, e agli Affari generali, Andreina Farris, che incontreranno i cittadini per dibattere e discutere sui temi importanti per la Sardegna.

Presenti anche assessori e consiglieri comunali del Partito sardo d'Azione, oltre al presidente dei Giovani sardisti, Alessandro Migliarese, e al segretario cittadino giovanile, Michele Porcu.

Presenta la segretaria nazionale dei Giovani sardisti, Antonella Scarfò.

All’appuntamento parteciperà anche il sindaco, Beniamino Garau.

«Il messaggio che intendiamo dare – spiegano i giovani sardisti -, è quello dell'atzione politica sardista che scende in campo per un momento di dialogo e confronto con gli elettori, ponendo un focus sul futuro dei giovani in Sardegna».

L'evento si concluderà con l’apertura della sezione giovanile di Capoterra e un rinfresco per tutti i partecipanti.

© Riproduzione riservata