Fa discutere una presa di posizione di Michela Murgia che, su Instagram, avrebbe scritto di pensarla «come Hamas» a proposito delle tensioni tra arabi e israeliani. La vicenda, ricostruita dall’Ansa, nasce dal tweet di Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, che ieri ha pubblicato un post della scrittrice sarda; nel post, a sua volta, Murgia pubblicava lo screenshot di una vecchia conversazione whatsapp con un interlocutore sconosciuto che le chiedeva come la pensasse su quei temi, e rispondeva appunto «la penso come Hamas». Sempre l’Ansa riferisce che, in seguito, il post sarebbe scomparso dalla pagina Instagram della scrittrice. Ma questo non evita le critiche di Dureghello: «Pensarla come Hamas – scrive – significa sostenere il terrorismo islamista, volere lo sterminio degli ebrei, la sottomissione delle donne e la lapidazione degli omosessuali. È gravissimo e incomprensibile che Michela Murgia possa sostenere queste tesi inaccettabili e intrise di odio».

