Comincerà il suo iter nella quarta e quinta commissione del Consiglio regionale la prossima settimana il disegno di legge della giunta sullo stop per 18 mesi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in Sardegna.

Lo ha stabilito la Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari convocata questo pomeriggio dal presidente dell'Assemblea Piero Comandini. Nella riunione sono state definite le assegnazioni per argomento per le sei commissioni e sono stati fissati i calendari delle sedute per evitare sovrapposizioni e per poter garantire in ogni parlamentino il numero legale.

Il disegno di legge è stato oggi anche sul tavolo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nell'incontro tra la presidente Alessandra Todde e il ministro Pichetto Fratin.

