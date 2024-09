La Regione Sardegna si oppone all'impugnazione da parte del governo Meloni davanti alla Corte Costituzionale della moratoria sulle rinnovabili, che sospende per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici in tutto il territorio sardo.

Una mossa attesa, oggi la Giunta su proposta della presidente Todde ha deliberato di resistere in giudizio, aggiungendo che «la rappresentanza e la difesa dell'amministrazione regionale è stata affidata, anche disgiuntamente, agli avvocati Giovanni Parisi, Mattia Pani e Andrea Secchi dell'Avvocatura regionale della Sardegna».

Il governo Meloni impugnando la norma sarda ha chiesto la sospensione immediata e in via cautelare dell’articolo 3, che è il cuore del provvedimento.

Al contempo, la Giunta Todde sta accelerando sulle aree idonee, quel provvedimento andrebbe a superare la moratoria stabilendo in quali aree si possono installare impianti e in quali no.

