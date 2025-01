Michele Ennas è il nuovo segretario regionale della Lega in Sardegna, eletto per acclamazione dagli iscritti sardi del Carroccio nel congresso che si è svolto stamani all’hotel Regina Margherita di Cagliari.

Al congresso hanno preso parte anche il vicesegretario federale del partito Andrea Crippa, il segretario amministrativo federale Alberto Di Rubbio, i parlamentari Giampiero Zinzi e Dario Giagoni.

Dario Giagoni ha ritirato la sua candidatura lasciando il posto a Ennas. Il nuovo segretario, quasi 45 anni, è nato a Iglesias, laureato in Ingegneria e si è sempre occupato di temi legati all’industria. È stato consigliere regionale e capogruppo della Lega sino allo scorso anno. Succede a Michele Pais.

Il commento di Matteo Salvini: «Grazie per l'impegno e la passione a Michele Pais, che collaborerà con la Lega a livello nazionale, e buon lavoro a Michele Ennas, per una Lega che torna a crescere, come iscritti e come amministratori, in tutte le province sarde, per prepararci a mandare a casa la pessima Todde e la sua immobile squadra».

(Unioneonline)

