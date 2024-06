Un piano per ridurre le liste d’attesa che comprende anche la possibilità di effettuare visite nel fine settimana.

Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della chiusura della campagna elettorale per le Europee di Fratelli d’Italia a Roma, in piazza del Popolo.

«Nei prossimi giorni faremo un provvedimento per costruire un meccanismo nazionale di monitoraggio delle liste d'attesa, che al momento non esiste», ha detto Meloni. Aggiungendo: «Vuol dire avere possibilità di intervenire in maniera puntuali. E ci saranno soluzioni per effettuare visite e prestazioni sanitarie, che si faranno anche sabato e domenica, abolire il tetto di spesa per l'assunzione dei medici, coinvolgere più gli specializzandi, sanzionare i dirigenti sanitari che non dovessero rispettare gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa, premiandoli se invece lo fanno».

Quanto alle visite nel weekend, «nella proposta - ha proseguito la premier - ci saranno anche soluzioni per effettuare le visite, le prestazioni sanitarie, che si faranno anche di sabato e di domenica, abolire il tetto di spesa per le assunzioni dei medici, coinvolgere di più gli specializzandi, sanzionare quei dirigenti sanitari che non dovessero rispettare gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa e premiandoli se invece lo faranno».

«Vogliamo – ha concluso Meloni – aiutare le Regioni che hanno la competenza su la sanità sulle liste d'attesa, dango gli strumenti più efficaci per abbattere i tempi».

