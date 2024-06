«Ancora una volta nessun sardo candidato nella Circoscrizione Isole è stato eletto al Parlamento Europeo. Come nel 2019, il sistema che accorpa in un’unica circoscrizione le due grandi isole italiane dimostra di penalizzare la rappresentanza della Sardegna, meno popolosa della Sicilia che fa il pieno di eletti».

Il senatore Pd Marco Meloni rilancia la necessità di un ddl per modificare questo sistema, «che rischia non solo di perpetuare l'esclusione della rappresentanza sarda ma anche di alimentare un effetto di disaffezione e disillusione verso l'Europa e le sue istituzioni».

Meloni ricorda che nel maggio 2023 ha presentato un disegno di legge «che permetterebbe alla Sardegna di eleggere due parlamentari europei». La proposta, che è in fase di calendarizzazione, interviene su due aspetti, spiega il senatore: «Sulle circoscrizioni, ridisegnando i confini dell'attuale circoscrizione Isole, dividendola in due distinte, 'Sardegna' e 'Sicilia'; e sulla modalità di attribuzione dei seggi, prevedendo l'assegnazione circoscrizione per circoscrizione, partendo dalla più piccola».

Meloni chiama all’unità i parlamentari sardi affinché si agisca da subito. «I colleghi sardi di maggioranza e opposizione sottoscrivano questa proposta e lavorino insieme per sostenerla nel percorso parlamentare», è l’appello.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata