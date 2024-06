«Il complesso dei due centri sarà operativo dal primo agosto 2024».

Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa congiunta con il primo ministro albanese Edi Rama dopo la visita a Shengjin, in Albania, a circa 70 chilometri da Tirana dove è stato allestito l'hotspot destinato alle procedure di ingresso e prima accoglienza dei migranti, come previsto dal protocollo fra Italia e Albania. Nell’altra struttura, quella di Gjader, «partiamo da più di mille posti attualmente, che arriveranno ai 3mila previsti dal protocollo».

«Italia e Albania sono storicamente nazioni amiche – ha scandito la premier - che sono abituate a collaborare insieme e io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama e il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto e aver stretto con noi un accordo di grande respiro europeo».

E ancora: «Non stiamo spendendo risorse aggiuntive ma stiamo facendo un investimento». Il protocollo prevede spese da «670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all'anno» che, ha aggiunto, «corrispondono al 7,5% delle spese connesse all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale: queste risorse non sono da considerare un costo aggiuntivo. L'elemento di maggiore utilità di questo progetto è che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza a chi vuole raggiungere irregolarmente l'Europa, e di contrasto ai trafficanti. E questo vuol dire portare a un contenimento dei costi».

Proprio sui soldi spesi ha replicato duramente alle critiche delle opposizioni, secondo cui avrebbe dovuto indirizzare alla sanità i costi del protocollo sui migranti: «Sapete quali soldi avrei voluto mettere sulla sanità? – ha risposto – I 17 miliardi di euro andati nelle truffe del superbonus, soldi tolti ai malati per darli ai truffatori: sono stati spesi non per risolvere problemi ma gettati dalla finestra. Se avessi avuto i 17 miliardi di truffe stimate ad oggi, volentieri li avrei messi sulla sanità. Purtroppo sono stati gettati per regalarli, con norme scritte male, a gente che voleva truffare lo Stato».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata