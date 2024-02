L’occasione è rara. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cagliari, per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra per le Regionali, Paolo Truzzu. Accadrà mercoledì 21, in un momento in cui la protesta dei trattori è ancora vivissima.

Agricoltori e pastori sardi non vogliono perdere l’opportunità. Una delegazione è stata ricevuta oggi in Prefettura per cercare di definire le modalità per un incontro con la premier, e per domani è previsto un nuovo appuntamento.

«Ci rivolgiamo a lei», spiega Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila arrivato sino a Sanremo per la mobilitazione, «come capo del governo: ci siamo seduti a un tavolo. Ma da quel tavolo non è arrivato nessun fatto concreto. Ora rivolgeremo a lei le nostre richieste».

Sulla data del 21, intanto, c’è già una X. Al porto di Cagliari è prevista una nuova ondata di trattori in previsione del possibile confronto con Meloni.

(Unioneonline/L.Ne.)

