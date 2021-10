"Come italiana chiedo scusa per il comportamento dell'Italia nel caso dell'arresto di Puigdemont in Sardegna".

Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in spagnolo alla convention della destra nazionalista di Vox a Madrid, parlando dell'ex presidente catalano.

Per Puigdemont, finito in manette ad Alghero il 23 settembre, non è stata autorizzata l'estradizione da parte della Corte d’Appello di Sassari.

"Non voglio entrare nel merito della questione, ma una cosa la voglio dire: Italia e Spagna sono amiche, la Spagna è un Paese democratico, e se la Spagna chiede di poter giudicare un accusato secondo il proprio codice penale, nessuno ha il diritto di impedirlo".

Le parole della leader di Fratelli d’Italia sono state accompagnate dai cori del pubblico: "Puigdemont in prigione!".

"Giorgia Meloni rappresenta oggi il primo partito in Italia, e molto presto sarà, senza nessun dubbio, la persona che guiderà i destini di quel Paese", ha dichiarato Santiago Abascal, leader di Vox.

Abascal ha invitato i Paesi del Sud dell'Europa a creare "un'alleanza" in difesa "delle nostre frontiere costantemente attaccate" e "delle nostre libertà attaccate dal socialismo, dal globalismo e dai burocrati", affermando inoltre che "non è possibile un'Europa che non difenda la sovranità delle nazioni".

