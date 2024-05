«Presidente De Luca, sono quella “stronza” della Meloni: come sta?». Con questa battuta Giorgia Meloni ha punto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della cerimonia di inaugurazione di un nuovo centro sportivo a Caivano. Un riferimento sarcastico a un fuorionda del presidente campano, che nel febbraio scorso, a Roma, aveva dato della “stronza” alla presidente del Consiglio che gli aveva consigliato di «andare a lavorare anziché manifestare».

Poi, nel corso della cerimonia nel piccolo comune alle porte di Napoli, salito negli anni alla ribalta delle cronache per i legami con la criminalità organizzata e per atroci fatti di cronaca, la premier ha voluto sottolineare gli sforzi e gli investimenti fatti a favore della comunità: «Benché la sfida di Caivano sia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del governo, forse non ero preparata stamattina all'emozione e all'impatto della differenza di quello che ci siamo trovati di fronte rispetto a qualche mese fa. Non solo l'impatto visivo ma il messaggio che l'impatto racconta: lo Stato e le istituzioni possono fare la differenza, lo Stato può mantenere i suoi impegni, le istituzioni possono mantenere gli impegni», ha detto Meloni, sottolineando che «qui le istituzioni si sono comportate come dovrebbero fare sempre».

«Faremo vincere Stato sulla criminalità organizzata, sul degrado, sull'abbandono e la rassegnazione», ha detto ancora la premier, accolta da don Maurizio Patriciello – che nei mesi scorsi aveva lanciato un appello al Governo proprio per il riscatto di Caivano – aggiungendo: «Certo che è un imperativo gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi ed è quello che faremo».

Un’altra stoccata a De Luca e al centrosinistra è arrivata quando la presidente del Consiglio ha affermato che chi pensava che il Governo a Caivano avrebbe fatto solo una «passeggiata» di propaganda è stato smentito.

Dal canto proprio, De Luca ha dichiarato: «Non ho capito bene a cosa si riferisse, credo che non abbia avuto una informazione corretta non ho mai parlato di passeggiate a Caivano. Ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo».

Gli esponenti del Governo, ha aggiunto De Luca, «sono molto nervosi in questo periodo», ma, ha proseguito, «vorrei dire lor di stare sereni».

