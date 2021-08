Matteo Renzi torna in Sardegna ancora nella veste di narratore.

Dopo “La Mossa del Cavallo”, presentato lo scorso anno al Teatro di Porto Rotondo, quest’anno l’ex premier sceglie ancora la Gallura, d’estate, per parlare in anteprima regionale del suo ultimo libro, “Controcorrente”, edito da Piemme.

L’appuntamento è giovedì 26 agosto alle ore 19 nella piazzetta della Promenade du Port a Porto Cervo. Sul palco anche Gianfranco Librandi e Gennaro Migliore, ex sottosegretari, Francesco Bonifazi, storico tesoriere del Pd renziano, e il senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca, promotore dell’incontro.

Al centro dell’evento, come detto, l’ultimo volume firmato da Renzi, scritto, come ha spiegato lui stesso, “per la responsabilità di raccontare, confidare, illustrare” la crisi di governo aperta da Italia Viva che ha fatto cadere il governo Conte II, portando a Palazzo Chigi Mario Draghi. Un libro “per chi davvero vuole conoscere, giudicare e criticare le nostre scelte”, perché “ciò che è avvenuto non è una sconfitta della politica, ma il capolavoro di una politica che vive di idee e non si piega alla logica dei sondaggi e degli influencer”.

