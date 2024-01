«Sono a disposizione per candidarmi a sindaco di Cagliari, anche con le primarie. Ma non è questo il punto: saremmo andati anche da soli». Tornano al loro posto i tasselli nel centrosinistra, o almeno quello che fa riferimento al Campo largo e all’asse Pd-M5s. A ribadire la sua volontà di ritentare la corsa per la poltrona più importante di palazzo Bacaredda è Massimo Zedda.

Ieri il suo partito, Progressisti, ha annunciato di aver lasciato la sponda della Rivoluzione gentile di Renato Soru per riapprodare in quella dove la guida è affidata ad Alessandra Todde, in nome dell’unità della coalizione. E ha invitato l’ex presidente della Regione a fare lo stesso.

Oggi il già primo cittadino, attualmente consigliere regionale, ha parlato ai microfoni di Radio Giornale Radio: «Malizioso dire che c'è un accordo che porterà me ad essere candidato unitario della colazione per il sindaco di Cagliari?», è la domanda retorica, che prevede una risposta quasi scontata: «No», risponde Zedda, «abbiamo chiesto da subito che le candidature a presidente della Regione e sindaco di Cagliari e Sassari fossero decise insieme anche per avere più forza alle regionali».

(Unioneonline/E.Fr.)

