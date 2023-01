Massimo Temussi, direttore generale del Centro regionale di programmazione, lascia l’incarico per andare a Roma a lavorare con il ministro del Lavoro, Marina Calderone, anche lei sarda.

Ad appena un anno dalla nomina alla guida del Centro regionale di programmazione, il dirigente che in precedenza era stato per anni alla guida dell’Agenzia sarda per il lavoro (Aspal) andrà via per assumere un prestigioso incarico. Sarà infatti consulente del ministro del Lavoro e la sua attività si svolgerà a stretto contatto con l’ex presidente dei Consulenti del lavoro, nominata appunto ministro da Giorgia Meloni.

Si parla inoltre, per il manager sassarese ma cagliaritano d’adozione, di possibili altri incarichi nella struttura ministeriale, ma per ora queste sono solo indiscrezioni non confermate. Di certo c’è che da domani assumerà l’incarico di consulente del ministro.

«Sono onorato di svolgere un incarico prestigioso in un ministero come quello del lavoro e soprattutto con un ministro sardo: la dottoressa Marina Calderone è persona che conosco e ho sempre stimato in ambito lavorativo», le sue parole.

La Giunta Solinas, dunque, nell’ambito della riorganizzazione delle direzioni e dell’assessorato dovrà ora riempire anche un’altra casella, quella della direzione del Centro regionale di programmazione.

(g. d.)

