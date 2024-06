Gavino Mariotti, candidato sindaco per il centrodestra a Sassari, nega ogni coinvolgimento nel video che, con la presunta voce campionata di Fabri Fibra, invita a votare per lui.

Lo studio legale che rappresenta il rapper starebbe presentando un’azione legale contro l’autore o gli autori del video per l’uso indebito della voce dell’artista, trattata con l’intelligenza artificiale.

«Il sottoscritto - dichiara Mariotti in una comunicazione inviata all’avvocato di Fabri Fibra - non ha mai pubblicato alcuno spot elettorale di tal fatta, e neppure ne ha mai commissionato la realizzazione e/o la diffusione». Il rettore specifica che il filmato è stato pubblicato sul web a sua insaputa «da terzi soggetti di cui ignoro l’identità».

«Si tratta di un video - continua - che presenta evidenti artefatti e manipolazioni, presumibilmente realizzato con strumenti di intelligenza artificiale a partire da una o più registrazioni video pubblicamente disponibili dei miei interventi istituzionali». Mariotti però contesta che la voce del falso spot sia riconducibile al rapper: «Un rapido ascolto, infatti, non potrà che rendere evidente la percepibile diversità di tono e timbro tra la voce del video e quella dell’artista Suo patrocinato».

Inquadrando il video come un probabile gesto di goliardia, Mariotti respinge ogni richiesta del legale, come quella di corresponsione di una somma pari al compenso che sarebbe stata richiesta per concedere la licenza relativa al video. «Ribadisco - conclude Gavino Mariotti - che non si tratta di alcuna forma di ‘campagna pubblicitaria’, come invece inopinatamente sostenuto, e che la mia stessa immagine è stata riprodotta nel video in questione in totale assenza di ogni forma di consenso».

