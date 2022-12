Fu il primo grillino in Sardegna a ricoprire la carica di sindaco dopo il trionfale successo alle Comunali del 2013 ad Assemini.

Mario Puddu - dopo l’assoluzione in Cassazione dall’accusa di abuso d’ufficio - scende di nuovo in campo «per amore della mia città». Ma stavolta non sotto la bandiera del M5S: «Sono il promotore di una lista civica per le amministrative di primavera».

Dopo la condanna in primo grado Puddu si dimise, proprio quando per lui, candidato Governatore, si profilava un testa a testa per Villa Devoto con il candidato del centrodestra Solinas.

Ora gli scenari politiche per le amministrative ad Assemini sono diversi. Puddu si alleerà con il M5S? Oppure con le forze del centrosinistra o del centrodestra?

«Sono disponibile a lavorare con tutti in base al buonsenso e ai progetti per rilanciare la mia città».

Domani l’intervista completa su L’Unione Sarda in edicola.

