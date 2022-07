Dopo il definitivo strappo di ieri, Mario Draghi questa mattina si è dimesso. Intervenuto oggi alla Camera, la seduta è stata aperta alle 9 e poco dopo sospesa.

Il premier, con una nota di emozione, ha detto poche parole: “Buongiorno e prima di tutto grazie”, interrotto subito da uno scrosciante applauso. Visibilmente commosso, ha fatto una battuta: “Anche il cuore dei banchieri centrali può battere”. Poi ha chiesto di sospendere l’audizione per raggiungere il Quirinale per le sue “determinazioni”. Il colloquio col capo dello Stato, Sergio Mattarella, è durato una ventina di minuti.

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti". È la dichiarazione del Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Quale sia il perimetro degli affari correnti lo deciderà un Consiglio dei ministri convocato ad hoc.

In giornata probabilmente verrà deciso il calendario dei prossimi step con l’ipotesi delle elezioni in autunno. Due le date che circolano, 25 settembre o 2 ottobre, possibile anche il 18 settembre. Mattarella vuole accelerare i tempi perché il nuovo governo approvi la legge di bilancio entro fine anno.

Casellati salirà al Quirinale alle 16.30. Alle 17 toccherà invece al presidente della Camera Roberto Fico. "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse", recita l’articolo 88 della Costituzione. E proprio di questo Sergio Mattarella parlerà con i due presidenti.

Continua intanto la diaspora in Forza Italia: dopo Gelmini lasciano anche Renato Brunetta e Andrea Cangini.

E la decisione dei 5 Stelle di far cadere Draghi fa perdere qualche pezzo a Conte e rende tortuosa la strada del campo largo di centrosinistra, con Enrico Letta che avverte: "Discuteremo e decideremo della conformazione della nostra proposta, sul nostro progetto e programma, sulle modalità con cui affronteremo il voto, partendo dal fatto che abbiamo questa legge elettorale. Compagni di strada e modalità con cui questo avverrà verrà deciso insieme, collegialmente. È evidente che il voto di ieri impatta molto fortemente".

Ore 16.40 – Casellati al Quirinale

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati è giunta al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierla nel cortile il picchetto d'onore.

Ore 16.25 - Grillo: “Scelta giusta per l’unità M5S”

"Beppe è sereno". Così fonti del Movimento che hanno contatti con il garante 5s riferiscono dello stato d'animo del fondatore del Movimento rispetto alla scelta del M5s di non partecipare al voto di fiducia. Per Grillo quella presa da Conte sarebbe una scelta necessaria per tenere unito il gruppo parlamentare. D'altronde, si sottolinea, le proposte del Movimento come reddito di cittadinanza e bonus 110 erano state attaccate da Draghi.

Ore 16.20 – Macron saluta Draghi: “Grande statista”

Il presidente francese Emmanuel Macron saluta il premier Mario Draghi definendolo "un grande statista" e "partner fidato".

Ore 15.39 – Lagarde: “Dimissioni Draghi? No comment”

"Devo ricordare che la Bce non prende posizione su temi politici". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, sulle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi e l'eventualità che gli sviluppi politici e finanziari in Italia facciano attivare subito lo scudo anti-spread, il Tpi. "La Bce valuta se un Paese sia o meno in possesso dei requisiti per il Tpi nel momento in cui deve prendere quella decisione", ha aggiunto Lagarde.

Ore 14.30 – Gelmini: “La scelta di Lega e FI fa a pugni con il nostro elettorato”

"La destra ha fatto una scelta incomprensibile che fa a pugni anche con l'elettorato di centrodestra. Io ho ricevuto molti messaggi e mail da imprenditori e professionisti che non capiscono questa scelta in cui ha prevalso il calcolo e la corsa alle elezioni. Sappiamo che l'incipit per la Meloni è il ritorno al voto. Spiace constatare che anche FI e Lega hanno preferito seguire l'input della Meloni piuttosto che mettere al centro l'interesse del Paese". Così Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, ospite di Skytg24 commentando la mancata fiducia votata da Forza Italia da cui si è dimessa.

Ore 13.55 – Anche Andrea Cangini lascia FI

Anche Andrea Cangini lascia Forza Italia. Lo conferma il senatore azzurro, che ieri ha votato la

fiducia al governo Draghi in dissenso dal partito restando in aula a differenza dagli altri forzisti. "Sono consapevole del fatto che, rinnovando la fiducia al presidente del Consiglio in coerenza con quanto detto e fatto da Forza Italia fino a due giorni fa, mi sarei messo automaticamente fuori dal partito", ha aggiunto.

Ore 13.10 – Di Maio: “Prima si va al voto meglio è”

"Prima si va a a votare e meglio è, prima si fanno le elezioni e meglio è, almeno cerchiamo di salvare la legge di bilancio e evitare l'esercizio provvisorio, non credo che salveremo il Pnrr perché le riforme non si potranno fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Ipf.

Ore 12.40 – Letta: “Decideremo i compagni di squadra, il voto di ieri impatta”

"Discuteremo e decideremo della conformazione della nostra proposta, sul nostro progetto e programma, sulle modalità con cui affronteremo il voto, partendo dal fatto che abbiamo questa legge elettorale. Compagni di strada e modalità con cui questo avverrà verrà deciso insieme, collegialmente. E' evidente che il voto di ieri impatta molto fortemente". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo alla riunione della segreteria, in corso al Nazareno a Roma.

Ore 12.10 – Fico comunica le dimissioni di Draghi

Il presidente della Camera Roberto Fico ha dato lettura nell'Aula della Camera della lettera con cui Mario Draghi gli ha comunicato le sue dimissioni presentata da presidente del Consiglio.

L'emiciclo era pieno di deputati, che avevano atteso tra il Transatlantico ed il cortile la ripresa dei lavori. Fico ha comunicato che alle 13 si riuniranno i capigruppo di Montecitorio. La seduta d'Aula riprenderà alla fine della riunione.

Ore 11.45 – Nel pomeriggio Cdm per definire il perimetro degli affari correnti

Un consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sarà convocato nel tardo pomeriggio. Nella riunione del Cdm, secondo quanto spiegano le stesse fonti, sarà adottato il provvedimento che definisce il perimetro per il disbrigo degli affari correnti.

Ore 11.20 – Brunetta lascia Forza Italia

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. Lo annuncia in una nota nella quale afferma che "non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi valori. Non sono io che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa".

Ore 11.15 – Draghi lascia Montecitorio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Montecitorio, dove ha comunicato le proprie dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico.

Ore 10.37 – Draghi da Fico a Montecitorio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto a Montecitorio, dove è a colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico.

Ore 10.32 – Mattarella convoca i Presidenti delle Camere

Il Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni rassegnate da Mario Draghi, riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione. È quanto scritto in una nota diffusa dal Colle. A quanto si apprende da ambienti parlamentari il presidente del Senato Elisabetta Casellati salirà al Quirinale alle 16.30. Alle 17 toccherà invece al presidente della Camera Roberto Fico.

Ore 10.03 – Draghi da Casellati a palazzo Giustiniani

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Ore 9.34 – Draghi arrivato al Quirinale

Il premier Mario Draghi, lasciata la Camera, è arrivato al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. Il colloquio è durato una ventina di minuti.

Ore 9.27 – Niente Consiglio dei ministri

Oggi non si terrà, come ipotizzato nelle ultime ore, un Consiglio dei ministri. Secondo quanto spiegano fonti di governo, Mario Draghi aveva già annunciato le dimissioni ai ministri la scorsa settimana, poi respinte da Sergio Mattarella. Non ci sarà quindi un nuovo passaggio in Cdm poiché formalmente l''intenzione di dimettersi era già stata comunicata.

