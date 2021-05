Maggioranza riunita a Villa Devoto per discutere della prossima variazione di bilancio che la Giunta Solinas si appresta a varare. All’incontro convocato dal presidente della Regione partecipano l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Fasolino e i capigruppo.

Si cerca la quadra per far approdare in Aula la manovrina nel più breve tempo possibile. A disposizione e sicuri ci sono cinquanta milioni di euro, risorse a valere sull’accordo Stato-Regione del 2019. Ma l’ammontare di quella che è stata definita la vera Finanziaria politica, dopo quella tecnica approvata a febbraio, potrebbe superare i settanta milioni di euro. Anche perché saranno compresi ristori per le categorie e i lavoratori che hanno pagato cara la pandemia ma che sono rimasti esclusi dagli interventi finora attuati da Stato e Regione.

Al vertice sono presenti Dario Giagoni (Lega), Giorgio Oppi (Udc), Sara Canu (Riformatori), Giuseppe Talanas (Forza Italia), Francesco Mura (Fdi), Franco Mula (Psd’Az), Roberto Caredda (Misto) e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

