Dopo la sospensione cautelare del provvedimento decisa lo scorso febbraio dal Tribunale di Cagliari in vista dell’udienza di merito a luglio, ora l’espulsione della consigliera regionale Carla Cuccu dal Movimento 5Stelle è stata direttamente revocata “in via definitiva” dal partito: iniziativa assunta dai vertici nazionali oggi e subito comunicata agli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, legali di Cuccu.

Un passo che a questo punto potrebbe far cessare la materia del contendere, cioè il ricorso contro l’espulsione incardinato davanti al giudice civile Enzo Luchi, chiamato in questi giorni anche a valutare la richiesta di revoca della nomina a curatore speciale dei 5Stelle dell’avvocato cagliaritano Gianluigi Perra.

"Il comitato di garanzia del M5S con provvedimento notificato oggi ha revocato in via definitiva il provvedimento di espulsione di Carla Cuccu, riconoscendo espressamente la fondatezza delle argomentazioni con cui il Tribunale di Cagliari ne aveva sospeso gli effetti”, il commento dei legali Borrè e Rovelli, “un primo successo importante in una battaglia giudiziaria che comunque va avanti per far accertare anche la patente illegittimità del provvedimento di sospensione adottato nell’estate 2020, nell'ambito dello stesso procedimento disciplinare, dal collegio dei probiviri e per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni arrecati ai diritti politici della nostra assistita e per mettere in luce le esatte ed articolate dinamiche che hanno portato ad adottare un provvedimento riconosciuto come illegittimo. Perché, ci domandiamo, prima di adottarlo non fu constatata l'illegittimità della proposta di espulsione e soprattutto da chi partì questa proposta e perché? Confidiamo che la via giudiziaria sia quella corretta per ottenere le dovute risposte. E i dovuti risarcimenti, morali e patrimoniali”.

