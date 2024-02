Alessandra Todde prima donna presidente in Sardegna? «Come avvenuto per il Pd con la prima donna segretaria. Hanno seguito l’esempio della prima donna premier in Italia che è Giorgia Meloni. C’è quindi un esempio positivo della Meloni che sta cambiando la società italiana».

A dirlo è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, interpellato dai cronisti in Transatlantico alla Camera.

Lollobrigida ha anche analizzato il risultato nell’Isola: «La scelta di Truzzu non è stata un errore. Semplicemente non è stato il candidato in grado di battere la sua avversaria, che è stata oggettivamente più brava. Più che parlare male di chi perde io parlo bene di chi vince, i dati dicono che Todde è stata più brava della sua coalizione».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata