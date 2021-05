"Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!".

Lo scrive su Twitter l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha retwittato l'annuncio sulla corsa per il Campidoglio, aggiungendo tre emoticon del segno di forza.

Intanto i 5 Stelle continuano a sostenere compatti la ricandidatura di Virginia Raggi.

"Il Movimento su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli. Virginia sta dando un nuovo volto alla città", sostiene l’ex premier Giuseppe Conte e leader in pectore dei grillini, "non so chi verrà indicato dal Pd come candidato ufficiale e rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata