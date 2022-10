“Un'unica forza politica ha vinto le elezioni, Fdi, tutte le altre non le hanno vinte o le hanno perse. Un campo ha vinto perché è stato unito e l'altro, nonostante il nostro sforzo, non è stato unito. Questa è la spiegazione delle elezioni".

Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione del partito, la prima dopo il voto del 25 settembre, al Nazareno.

“Noi – ha proseguito Letta - abbiamo profondamente lavorato per costruire il campo largo, ma la larga unità è stata impossibile, era l'unica condizione per vincere, ma abbiamo avuto interlocutori che non volevano andare insieme”.

Il leader dem, nella sua relazione, ha aggiunto: “Stavamo costruendo un progetto che stava diventando forte e importante" poi c'è stata la "brusca interruzione" con la caduta del governo.

Per quanto riguarda il futuro, “discuteremo del Pd, anche del suo simbolo, che amo. La mia personale scelta è perché il simbolo rimanga esattamente così com'è, perché racconta il servizio fatto all'Italia", ha spiegato Letta.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata