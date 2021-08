Enrico Letta si candida alle suppletive per il seggio in Parlamento che si terranno nelle province di Siena e Arezzo ma “nasconde” il simbolo del partito di cui è segretario.

Oggi il leader dem ha mostrato su Twitter il simbolo con cui correrà alle elezioni: "Ecco il simbolo per le suppletive nelle province di Siena e Arezzo”, precisando che è stato scelto “per privilegiare allargamento e spirito di coalizione”.

Lettaon ha paura di Salvini: “Annuncia una nuova calata, con visite in ogni comune del collegio? Bene. Come già l’anno scorso alle regionali in Emilia e Toscana”.

Giorgia Meloni non perde l’occasione per andare all’attacco: "Il segretario del Pd si vergogna così tanto del suo partito che è disposto persino a nascondere il suo simbolo? Lo capiamo perfettamente. Come dargli torto", scrive su Facebook. "Si vergogna per Mps”, rincara Salvini.

Ma il senatore dem Andrea Marcucci replica: “Letta è candidato in un collegio uninominale ed è espressione di uno schieramento largo. Trovo che sia rispettoso presentarsi agli elettori senza simbolo di partito e rispettoso soprattutto della coalizione che lo candida”.

