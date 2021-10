Anche l’articolo 4 della legge omnibus ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale. E verso la fine della seduta è passato inoltre l’emendamento contestato dalla maggioranza sullo stanziamento di 4,5 milioni di euro destinati all’assunzione di lavoratori “flessibili”, fatta salva la facoltà di attingere le figure professionali in graduatorie in corso di validità nel sistema Regione. Mentre le opposizioni ne hanno chiesto ripetutamente il ritiro.

Il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, ha detto in Aula che, in questo modo, "fate rientrare il precariato dalla finestra", mentre Desirè Manca per i Cinquestelle ha parlato di "sdoganamento del lavoro precario: state autorizzando la chiamata di persone che non hanno diritto".

All'unanimità è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la graduatoria degli idonei Aspal, mentre è stato rinviato alla prossima Finanziaria lo stanziamento per le stabilizzazioni dei precari di Sardegna Ricerche e Agris.

