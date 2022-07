Si avvicina la discussione della legge omnibus due. La bozza del testo della Giunta dovrebbe essere consegnata ai capigruppo di maggioranza alla fine della settimana. Si lavora per licenziare il provvedimento prima della pausa estiva. È quanto emerge dalla riunione dei capigruppo di maggioranza in programma stamattina e alla quale ha preso parte l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino.

Il testo di base sarà asciutto e recepirà una serie di esigenze sulle quali si erano già presi impegni pubblici. Tra le misure contenute nel provvedimento: i venti milioni sugli aiuti per il settore ortofrutticolo, 18 milioni per rifinanziare la legge sull’artigianato, 10 milioni per scorrere le graduatorie di Resisto, fondi per rinnovi contrattuali del personale di Forestas. Non ci sarà la norma che prevede il ripristino dei consigli d’amministrazione negli enti in luogo degli amministratori unici. Complessivamente, lo stanziamento della variazione di bilancio dovrebbe ammontare a 150 milioni.

Dopo la capigruppo di maggioranza si è riunita la capigruppo plenaria che ha definito, sotto la presidenza di Michele Pais, l’ordine del giorno della seduta di martedì prossimo: saranno discusse due proposte di legge in materia di cyberbullismo e autismo.

