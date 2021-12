Il deputato leghista Eugenio Zoffili è il nuovo vicecoordinatore regionale del Carroccio in Lombardia.

A nominare Zoffili, fino a qualche tempo fa commissario della Lega in Sardegna, è stato il coordinatore Fabrizio Cecchetti "d' intesa" con il segretario federale Matteo Salvini.

"Una nomina che mi lusinga, ringrazio di cuore il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e il nostro segretario Matteo Salvini per la fiducia che mi hanno accordato. Dopo 5 anni di importanti risultati in Sardegna - ha commentato Zoffili - torno a lavorare a tempo pieno per la mia terra, la Lombardia. Mi metto subito al lavoro in via Bellerio e sul territorio tra la gente con i nostri sostenitori e militanti, sapendo che ogni giorno c'è tanto da fare per garantire un ulteriore potenziamento della Lega Lombarda".

"La nomina di "Zoffili, deputato comasco che ben conosce il nostro territorio e la sua realtà avendo già ricoperto altri incarichi politici, organizzativi e istituzionali nel nostro movimento, è - ha spiegato Cecchetti - funzionale al progetto di crescita della nostra struttura regionale, e arriva dopo un ottimo risultato ottenuto sabato alle elezioni provinciali lombarde in cui abbiamo strappato Mantova e Lecco al centrosinistra e abbiamo conquistato Pavia, crescendo come numero di eletti in tutti i consigli provinciali lombardi".

(Unioneonline/l.f.)

