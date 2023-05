Alle prossime elezioni regionali la Lega si presenterà con il suo simbolo in tutti gli otto collegi dell’Isola: «Ne abbiamo parlato giovedì scorso insieme al segretario Matteo Salvini, che verrà in Sardegna entro la fine di giugno».

L’annuncio è del segretario regionale del Carroccio, Michele Pais, che ieri a Oristano ha incontrato consiglieri e assessori regionali, amministratori locali, coordinatori cittadini e militanti per fare il punto e organizzare le iniziative del partito per il medio e lungo periodo. Con una convinzione: «Sono certo che oggi la Lega sia il miglior progetto politico per chi voglia cimentarsi nell'impegno pubblico».

Il presidente del Consiglio regionale, nella sua veste di uomo di partito, definisce la riunione «un perfetto momento politico, una bella e partecipata discussione che dimostra la determinazione di una rete di militanti motivati che crede nel progetto politico di Matteo Salvini, determinati a rafforzare la presenza in Sardegna della Lega, che deve confermarsi prima forza politica della coalizione di governo regionale».

Per Pais il Carroccio isolano deve essere «un partito popolare, del merito, aperto a tutti coloro vogliano dare il loro contributo, della gente comune che lavora e che chiede risposte concrete. Siamo protagonisti al governo della Regione», ha aggiunto, «dobbiamo tornare ad essere protagonisti sul territorio, stando sempre più in mezzo alla gente».

