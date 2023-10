«Quella di Fertilia è stata una vera e propria festa di popolo, di cittadini comuni che hanno voglia di partecipare, ascoltare ma anche essere ascoltati su problemi di vita quotidiana che la politica deve conoscere fuori dai palazzi, tra la gente, cosa che proprio come Lega siamo soliti fare con i nostri gazebo e negli eventi di piazza».

Così il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega in Sardegna Michele Pais, all’indomani della Festa regionale Lega Sardegna, in piazza, di fronte alla chiesa di San Marco. «È stata l’occasione per fare il punto sull'azione politica regionale e nazionale, ma anche di quella del gruppo della Lega nel parlamento europeo. Presenti infatti l'europarlamentare ID Annalisa Tardino, i deputati Eugenio Zoffili, Andrea Crippa, il vicepresidente nazionale ANCI Stefano Locatelli, i consiglieri regionali Michele Ennas, Andrea Piras, Ignazio Manca e gli assessori regionali, Valeria Satta all'agricoltura e Pierluigi Saiu ai lavori pubblici», continua Pais.

Con l'on. Annalisa Tardino si è discusso del rapporto Europa-Sardegna con particolare focus sulla continuità territoriale aerea e marittima, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Umberto Borlotti, già direttore della Sogeaal e Alberto Bertolotti, presidente Confcommercio sud Sardegna.

Nei vari interventi che si sono succeduti si sono toccati temi particolarmente importanti come quelli dell'agricoltura, del lavoro, dei giovani, di sviluppo e sostegno alle imprese. «Ma la parte più significativa della serata è stata senza dubbio l'intervento in video collegamento del segretario Matteo Salvini che ha voluto salutare tutti i presenti, ribadendo l'interesse prioritario della Lega per la Sardegna», tiene a sottolineare Michele Pais. «Ha infatti ricordato il grande lavoro e gli investimenti messi in campo dal Governo e soprattutto dal suo Ministero, infrastrutture e trasporti, con le tantissime opere pubbliche incompiute finalmente sbloccate (4 corsie Sassari Alghero, dighe e sistema portuale) e gli ulteriori interventi infrastrutturali già completamente finanziati a cui bisognerà dar corso nel più breve tempo possibile, tagliando i tempi della burocrazia».

