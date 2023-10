Ai familiari che assistono una persona disabile 2.400 euro in meno in questo 2023 dall’inizio dell’anno.

Lo denuncia il deputato sardo del Pd Silvio Lai in una nota: «I soldi dei finanziamenti della Regione ai Comuni sono arrivati in ritardo e si sono rivelati largamente insufficienti rispetto alle domande e ai fabbisogni».

«Un brutto colpo soprattutto per le famiglie in difficoltà, già segnate dalla crisi economica e dal rialzo dei prezzi dei prodotti di prima necessità», incalza il parlamentare, che riferisce di aver presentato un’interrogazione ai ministri per la Disabilità, per la Salute e per il Lavoro per chiedere «di intervenire su questa specifica situazione sarda e adeguare i finanziamenti al momento non concessi dalla Regione ai Comuni per la successiva assegnazione ai cittadini, sia per integrare quanto ingiustamente ridotto che per adeguare gli importi futuri non più all'altezza delle necessità».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata