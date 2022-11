Il rimpasto è più vicino.

Per le 16 il presidente della Regione ha convocato la Giunta. Dovrebbe essere - secondo quanto trapela - la seduta del commiato in cui Christian Solinas ritirerà tutte le deleghe mettendo così in pratica l'annunciato azzeramento.

La riassegnazione a vecchi e nuovi assessori avverrà poi nell'arco di 24 ore. In queste ore si lavora anche per risolvere il problema dell'equilibrio di genere nella squadra, diventato concreto ieri, dopo che Forza Italia, al posto di Alessandra Zedda, ha indicato per il Lavoro un uomo, cioè il consigliere regionale Marco Tedde.

A meno di ripensamenti degli azzurri, che potrebbero in alternativa proporre il nome dell'ex dirigente del Comune di Cagliari Ada Lai, il governatore potrebbe chiudere il cerchio nominando ai Trasporti Gabriella Massidda, direttore generale dell'assessorato.

La terza delega da riassegnare sicuramente è quella dell'Ambiente, dove FdI ha già suggerito il nome del coordinatore provinciale di Cagliari Marco Porcu in sostituzione del neo deputato Gianni Lampis.

