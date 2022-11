L’iter della legge Omnibus due parte già in salita. Nel testo, che viene illustrato dalle 15.30 in commissione Bilancio dall’assessore Giuseppe Fasolino, trovano spazio anche norme di carattere non finanziario. In particolare, l’articolo 14 riguarda una serie di ritocchi alla legge sugli staff approvata a giugno dell’anno scorso, mentre l’articolo 15 contiene disposizioni che modificano la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione.

Non solo, dunque, norme di carattere finanziario per il sostegno e il rilancio dell’economia con stanziamenti nel settore agricolo, nell’artigianato, per il lavoro, lo spopolamento e le opere pubbliche. «La Omnibus così come approvata dalla Giunta è irricevibile – spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus - ci vorrebbe un mese solo per la discussione, tempo che manca per responsabilità tutte imputabili al presidente e alla Giunta». Ora, «per fare prima, l’unica soluzione è stralciare la parte normativa e gli articoli inutili, accantonare l’idea della Omnibus e discutere un più serio assestamento con pochi articoli capaci di generare spesa e senza la parte normativa». Infine, «consideriamo offensivo che si spacci per urgente la modifica della legge poltronificio (la legge sugli staff, ndr), per la quale saremmo disposti sì a tornare in Aula, ma per abrogarla».

