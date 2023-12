Giornata interamente dedicata alla Sardegna e alle sue dinamiche per la ministra in quota alla Lega con delega alle Disabilità, Alessandra Locatelli.

Poco fa è arrivata a Villa Devoto, per un incontro istituzionale con il governatore Christian Solinas. C’era anche il presidente del consiglio regionale Michele Pais.Tra i temi da affrontare, i benefici dei vari finanziamenti esistenti e le nuove misure in materia. Non è da escludere anche uno scambio di battute sulla prossima campagna elettorale e sul rebus candidature per le Regionali.

Dopo la tappa dal presidente della Regione, Locatelli sarà a Selargius per una visita all’Anfass e, di seguito, a Pirri, in visita a Casa Futuro. Nel pomeriggio, in via Giudice Mariano, inaugurerà il Laboratorio di vita Indipendente Abc.

