La Lega ribadisce in una nota il suo sostegno a Christian Solinas.

«Piena fiducia e pieno sostegno, della Lega e contiamo di tutto il centrodestra, a Christian Solinas ed alla squadra che ha ben governato in questi anni, portando la Sardegna a crescere».

Il breve comunicato arriva dall’ufficio stampa di Salvini all’indomani della visita del ministro a Cagliari e delle sue parole che da molti sono state interpretate come una “mancata incoronazione” del presidente in vista delle regionali 2024.

Il leader del Carroccio ieri aveva ribadito la linea della Lega («Per noi un governatore uscente va ricandidato») ma allo stesso tempo sembrava essersi piegato in qualche modo alle logiche di coalizione e a Fratelli d’Italia che detiene, se non altro in termini di consensi, la golden share del centrodestra.

«Io non impongo nulla, ho stima per Solinas ma facciamo parte di una coalizione ed è giusto che ognuno porti il suo contributo», aveva detto.

Insomma, le trattative restano aperte, il tempo stringe e la Lega ci tiene a ribadire il suo appoggio alla candidatura di Solinas alle regionali del 25 febbraio.

