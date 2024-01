Fratelli d’Italia che ha tenuto il punto. La bomba giudiziaria piombata su Christian Solinas, con il sequestro di 350 mila euro disposto nell’ambito dell’inchiesta per corruzione con sette indagati da parte della Procura della Repubblica di Cagliari (QUI LA NOTIZIA). E alla fine anche la Lega dice: «Oggi si definisce, il candidato sarà Paolo Truzzu». Questa la sintesi delle dichiarazioni del vicesegretario nazionale del Carroccio, Andrea Crippa, che ha detto: «Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche

l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu. La Lega in Sardegna», ha aggiunto, «ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito ed è uno sforzo per noi importante, perché continuiamo a

credere che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se vale la regola che contano le percentuali dei partiti in questo momento la Lega è chiaramente in credito».

Crippa ha parlato dopo il segretario Matteo Salvini, in visita a Benevento nelle vesti di ministro: «Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me l'unità del centrodestra, della coalizione che hanno votato gli italiani, viene prima di logiche di partito o personali. Quindi decideremo tutti insieme», ha detto Salvini. Che è stato anche chiamato a rispondere sull’inchiesta che vede Solinas sotto accusa: «Non commento», ha replicato, «ma di certo la riforma della giustizia è urgente».

Se passasse la riforma, la notizia sul sequestro nei confronti di Solinas non sarebbe potuta essere pubblicata come è successo.

