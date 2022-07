Grande soddisfazione per il via libera della Camera all’inserimento del principio di insularità in Costituzione è stata espressa dal presidente della Regione, Christian Solinas: “La Sardegna è oggi più forte e capace far valere diritti troppo a lungo negati, per avere giuste compensazioni degli svantaggi che la condizione insulare comporta. Dopo il riconoscimento dell’Europarlamento che ha votato la risoluzione Omarjee per i diritti delle Isole, frutto del lavoro della Regione Sarda, e ora sul piano nazionale con l’inserimento dell’insularità in Costituzione, siamo ancora più determinati nell’intento di tenere alto il nostro impegno per restituire alla nostra Isola, alla sua economia, ad ogni cittadino ciò che fino ad oggi è stato negato”.

Il governatore ha inoltre sottolineato la necessità di proseguire con la rivendicazione dei diritti della Sardegna sia a livello nazionale e sia a livello europeo. “Lo Stato deve essere nostro alleato in Europa, affinché possiamo portare avanti con unità e determinazione le rivendicazioni delle Isole a Bruxelles – ha detto - ma prima ancora dobbiamo essere in grado di sostanziare di contenuti chiarendo quanto prima i termini attuativi di questa rinnovata previsione costituzionale. Dobbiamo evitare che la modifica costituzionale si risolva nell'ennesimo richiamo di principio sulla legislazione statale, privo di efficacia sostanziale: un'affermazione di principio ha bisogno di essere declinata nelle sue possibili articolazioni”.

Alla voce del presidente della Regione si è aggiunta quella di Michele Pais, presidente del Consiglio regionale: “La battaglia non è finita - ha ammonito - dobbiamo fare in modo che una mera affermazione si traduca in atti concreti che servano effettivamente a sanare gli svantaggi economici e sociali dei territori insulari". "L'inserimento del principio di insularità in Costituzione è una vittoria del popolo che ha rivendicato con fermezza la volontà di riconoscere pari opportunità e stessi diritti agli abitanti anche dei territori geograficamente svantaggiati", ha concluso.

(Unioneonline/s.s.)

