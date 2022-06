Con 577 voti favorevoli, 38 contrari e 10 astenuti il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione Omarjee sulle isole dell’Ue e la politica di coesione.

Il documento, tra le altre cose, porterà all’istituzione di un regolamento ad hoc per i territori insulari per quanto riguarda l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

“Un importante passo decisivo per il progresso e il benessere delle popolazioni delle Isole – il commento a caldo del presidente della Regione Christian Solinas – la Sardegna diventa protagonista e diventa decisiva nelle future politiche di sviluppo europee”.

