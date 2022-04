Un altro passo avanti per la proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione.

Anche la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti dato parere positivo al testo, aprendo la strada all'approvazione da parte dell'Aula di Palazzo Madama, cui poi seguirà l'ultimo passaggio alla Camera.

"È un ulteriore importante passo in avanti che apre uno scenario nuovo per la Sardegna, del quale cominciamo finalmente a vedere la nuova luce. Andiamo spediti verso l'inserimento in Costituzione", ha detto il consigliere regionale sardo Michele Cossa, esponente del Comitato per l'insularità. Lo stesso Cossa ha ringraziato chi fino a oggi si è battuto per ottenere questo risultato, a partire dai parlamentari sardi.

Il 30 marzo scorso l'Aula della Camera aveva dato il via libera alla modifica all'articolo 119 della Costituzione concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, già approvata in prima deliberazione dal Senato.

"Abbiamo davanti un percorso ancora da completare, che sperò contiamo di terminare entro luglio", ha concluso Cossa.

Per il governatore Christian Solinas si tratta di “un ulteriore determinante passaggio parlamentare, che ci porta sempre più vicini al traguardo”.

“Si avvicina – prosegue il governatore – l’approvazione definitiva che potrà garantire alla Sardegna il riconoscimento di molti diritti troppo a lungo negati. Mi conforta – aggiunge poi il presidente della giunta regionale - il consenso unanime che la proposta raccoglie, frutto della lunga azione politica da noi portata avanti in tutti questi anni”.

"La Sardegna – conclude Solinas - non chiede privilegi, ma il riconoscimento di giusti e sacrosanti diritti”.

