Per la “Festa regionale della Lega Salvini Sardegna” sabato 28 ottobre a Fertilia, alle 19, si terrà una tavola rotonda, organizzata dal gruppo ID - Identità e Democrazia al Parlamento europeo dal tema "La Sardegna e l'Unione Europea".

Interverranno, tra gli altri, Annalisa Tardino, europarlamentare, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, Michele Pais, presidente del Consiglio regionale e esponenti del gruppo consiliare e della Giunta.

«È fondamentale tenere alta l’attenzione sul tema dell’insularità, ricordando le difficoltà oggettive vissute dalle isole e dai loro cittadini e la necessità di promuovere misure volte a compensarle, come stiamo facendo a Roma e Bruxelles, partendo dalla continuità territoriale, arrivando alla fiscalità e alla spesa efficiente dei fondi europei per lo sviluppo del territorio», dichiara Annalisa Tardino.

«Le isole dell'Unione europea, pur essendo riconosciute come territori svantaggiati, non sempre beneficiano degli aiuti previsti dai Trattati. L'Europa è innanzitutto un continente marittimo, le cui isole sono fonti di una notevole ricchezza culturale, linguistica e ambientale. La politica dell'UE deve quindi tenere maggiormente conto di questi territori nel quadro di una politica comune per tutti i territori insulari europei», aggiunge Michele Pais.

