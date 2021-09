Polemiche a margine della visita in Sardegna della delegazione della commissione Agricoltura della Camera. Dopo la riunione congiunta con la commissione Attività produttive in Consiglio regionale, i deputati erano attesi a Villa Devoto per un vertice con il presidente della Regione. Maria Chiara Gadda (Italia Viva) ha però abbandonato in segno di protesta perché, ha scritto in una nota, “il comportamento di Solinas nei confronti della commissione, oggi in missione formale nell’Isola per discutere della grave emergenza incendi, è inqualificabile e rappresenta un grave sgarbo istituzionale, quello di oggi era un incontro importante, convocato da settimane. Peccato che Solinas abbia deciso di disertare l’appuntamento e di non incontrare i membri della commissione che erano venuti apposta a Cagliari”.

In realtà il presidente si è presentato, ma – secondo Gadda – dopo “un’ora di inutile attesa”. Che – aggiunge – “avremmo potuto riempire quantomeno proseguendo l’incontro con le organizzazioni agricole e i sindaci”. Fonti di Villa Devoto precisano, però, che “l’incontro si è regolarmente svolto alla presenza del presidente della commissione Filippo Gallinella”, che “è stato molto cordiale e costruttivo come testimoniano le immagini a disposizione di tutte le testate”. Le stesse fonti, infine, “si rammaricano della mancata partecipazione dell’onorevole Gadda che evidentemente aveva altri impegni, come dimostra il fatto che non abbia preso parte ai sopralluoghi nei territori colpiti in programma nel pomeriggio”.

