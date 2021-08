I venti milioni per i danni dei roghi di luglio ma non solo.

La bozza della variazione di Bilancio illustrata ai capigruppo in consiglio regionale dal presidente Christian Solinas contiene anche risorse per i lavoratori colpiti dalla crisi legata al Covid e “dimenticati”, e quelle per il sistema sanitario regionale e quello aeroportuale.

In particolare: 8 milioni una tantum (settemila euro per tutti i beneficiari) a compensazione del mancato reddito nel 2020 per lavoratori del settore armatoriale di navi minori, che operano nel commercio al dettaglio di armi e munizioni, che gestiscono attività di B&b senza partita Iva, per lavoratori liberi professionisti, che operano nel settore degli studi tecnici di progettazione, per collaboratori in associazioni sportive che hanno dovuto interrompere le attività, giornalisti e pubblicisti iscritti all’albo, per ditte costituite poco prima della pandemia. Altri 15 milioni saranno destinati agli artigiani, 8 milioni agli agenti di commercio, 610mila euro agli organizzatori di eventi, 300mila euro per enti dello spettacolo. E ancora: 400mila euro per il personale della Regione impegnato sul fronte dell’emergenza.

Per la sanità, sempre a compensazione delle perdite subìte a causa del Covid, la manovra stanzia 13 milioni per il personale del servizio sanitario regionale, altri 13 per le prestazioni aggiuntive del personale impiegato nella somministrazione dei vaccini, 7,3 milioni per la specialistica ambulatoriale extra ospedaliera e 1,1 per quella interna, 488mila per l’emergenza territoriale. Altri 15 milioni sono sbloccati per mitigare gli effetti dell’emergenza a beneficio dei gestori aeroportuali e degli addetti ai servizi negli scali.

