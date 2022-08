Procedono in Corte d’Appello a Cagliari le operazioni per la presentazione delle liste. Dodici quelle presentate sino ad ora, sette nella giornata di ieri e cinque oggi.

Stamattina i primi a consegnare sono stati i leghisti, che però torneranno nel pomeriggio per completare l’elenco di documenti necessari richiesti per la presentazione. Tutto in regola, invece, per le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Impegno civico-Centro democratico, Terzo polo di Calenda e Renzi e Pd.

Intorno alle 15 sono attese le liste di Noi Moderati, la formazione che mette assieme Udc, Italia al Centro, Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Mancano anche le liste di Più Europa.

Ro. Mu.

