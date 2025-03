«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575» del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni.

Lo si legge nella bozza del disegno di legge sull'introduzione del delitto di femminicidio, all'esame del Cdm nel pomeriggio.

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se», nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, «il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità».

Negli stessi casi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi - secondo la bozza del ddl - per quanto riguarda le minacce e il revenge porn. Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, pena che aumenta nel caso siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili.

Nei casi di codice rosso l'audizione della persona offesa non è più delegabile alla polizia giudiziaria, ma sarà "obbligatoria" per il pubblico ministero.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata