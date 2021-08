In Aula domani alle 10.30, ma non per discutere dei ristori per gli incendi di luglio. All’ordine del giorno del Consiglio regionale c’è l’assestamento del bilancio per l’esercizio 2021 approvato nel pomeriggio in terza commissione. Si tratta della legge propedeutica alla variazione di bilancio da oltre 150 milioni contenuta in una legge omnibus che però ancora non è approdata nemmeno in commissione.

La convocazione dell’Assemblea è stata decisa dalla conferenza plenaria dei capigruppo sotto la guida del presidente del Consiglio Michele Pais.

A questo punto, i venti milioni annunciati dal presidente della Regione per i danni causati dai roghi slitteranno quasi sicuramente a settembre. La norma fa parte della legge omnibus, da dove – per poter stanziare i ristori prima della pausa di Ferragosto – dovrebbe essere scorporata. Su questo, infatti, la minoranza è stata chiara: sì alla procedura d’urgenza solo per i ristori, ma non per tutti i 33 articoli della omnibus.

