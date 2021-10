Più regole contro l'utilizzo selvaggio dei monopattini, ma anche divieto di fumo alla guida, stretta su smartphone, tablet e apparecchi che allontanano le mani dal volante. E ritorno del bonus taxi, sfruttabile anche solo per andare al lavoro nelle ore di punta.

Da martedì le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera inizieranno ad esaminare gli emendamenti al nuovo Codice della Strada, e sono queste le proposte principali dei partiti.

Il divieto di fumare è una proposta del Movimento 5 Stelle. Movimento che chiede anche l’inasprimento delle multe per chi usa "smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante": l'idea è di passare ad una sanzione compresa tra 422 e 1.697 euro (dalla forbice attuale di 167-661 euro), con in più la sospensione della patente da 7 giorni a due mesi. Nel caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio viene proposta una maxi multa da 644 a 2.588 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Forza Italia guarda invece all'obbligo di cinture a bordo degli scuolabus su tutto il territorio nazionale, mentre l'allungamento della validità del foglio rosa a dodici mesi è legato alla possibilità, richiesta in modo bipartisan, di affrontare l'esame di guida tre volte e non più due.

Il ritorno del bonus taxi e Ncc in città riguarderebbe invece - nelle intenzioni praticamente di tutti gli schieramenti - anche le famiglie "più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid”, chi "utilizza il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7:00 e le ore 10:00 dei giorni feriali”, le persone "che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero donne in gravidanza, ovvero tutti gli over 55, ovvero nell'ambito del piano vaccinale".

Capitolo monopattini: i partiti (anche su questo punto la proposta è praticamente unanime) puntano a regolamentare i parcheggi e introdurre l’obbligo di targa, rc auto e protezioni anche per i maggiorenni, con casco e giubbetti catarifrangenti. Il tetto di velocità potrebbe scendere, in base alle richieste, a 20 chilometri orari, con peraltro anche il divieto di utilizzare il monopattino in due, pratica diffusissima.

