Definite le candidature anche per Impegno Civico, la nuova forza politica lanciata dall’ex big del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

Il ministro degli Esteri sarà capolista nei due collegi per la Camera a Napoli città e in provincia e anche in Sardegna, in Calabria e Basilicata.

Poi campo ampio per chi con lui ha lasciato il Movimento 5 Stelle per fondare il nuovo partito Impegno Civico.

A Napoli sono state presentate le liste con l'ex ministro degli esteri capolista in città e provincia nel proporzionale, seguito, a Napoli dagli ex M5S uscenti Iolanda Di Stasio e Alessandro Amitrano. In provincia, dietro Di Maio c'è l'ex viceministro Laura Castelli e il parlamentare uscente Vincenzo Spadafora.

(Unioneonline/l.f.)

