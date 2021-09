Nel suo tour elettorale Giuseppe Conte passerà anche in Sardegna.

L’ex presidente del Consiglio e attuale leader pentastellato, che sta girando l’Italia per presentare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle e lanciare la volata in vista delle imminenti elezioni amministrative, il 5 settembre sarà nell’Isola.

“Farà tappa a Carbonia ed Olbia, città chiamate al voto alle prossime elezioni amministrative di ottobre”, fa sapere il capogruppo M5S in Consiglio regionale Michele Ciusa.

"Sarà l'occasione per conoscere i progetti e le prospettive che attendono il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi - dice ancora l'esponente pentastellato -. E' tempo di ripartire per la Sardegna e per l'Italia e per farlo serve la forza propulsiva del Movimento 5 Stelle e del suo presidente Giuseppe Conte".

