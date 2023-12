Arrivano segnali preoccupanti per la Lega in vita delle prossime elezioni Regionali. Il sindaco di Illorai Tittino Sebastiano Cau - unico primo cittadino del Carroccio nell’Isola - ha deciso di lasciare il partito.

Si tratta di «una decisione irrevocabile», scrive nella lettera di dimissioni inviata al leader Matteo Salvini, «perché è venuta meno quella fiducia nei rapporti interistituzionali, indispensabili per l’esercizio del mio mandato».

Cau è sindaco dal 16 giugno 2019 e oggi spiega di essere stato «lasciato solo a quegli esponenti del nostro gruppo politico che, a parole, il giorno del mio insediamento erano al mio fianco, sostenendomi».

Il tweet di Salvini dopo l'elezione

Parla di Eugenio Zoffili, il deputato ed ex coordinatore regionale della Lega che «nel giorno del mio giuramento disse pubblicamente che per Illorai si sarebbe fatto un progetto pilota, ma ad oggi non ho visto né il progetto, né il pilota».

E ringrazia Dario Giagoni (deputato ed ex coordinatore) «per il grande impegno dimostrato: nel corso del mandato mi ha sempre supportato, con lui abbiamo svolto un’attività politica di concertazione, riuscendo ad ottenere anche finanziamenti importanti per realizzare alcune opere comunali». Cau sottolinea di aver più volte esternato i suoi malumori agli esponenti del partito, compreso Claudio Borghi, ma evidentemente «le mie lamentele non ti sono mai arrivate».

