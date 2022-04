Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico.

A rappresentare il governo nelle missioni nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.

Viaggi che - ribadiscono fonti di governo - vengono quindi confermati nonostante l'assenza del premier.

Il capo dell'esecutivo, a quanto apprende l’Ansa, si trova in questo momento nella sua abitazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia: aveva raggiunto la casa di campagna per trascorrere le festività pasquali con la famiglia.

