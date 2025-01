«I banchetti della Lega? Dovrebbero farli per chiedere scusa dopo i 5 anni di Solinas». E ancora: «Sono imbarazzanti, hanno rubato 49 milioni e danno lezioni di etica e moralità». Queste le pesanti dichiarazioni del M5s Sardegna in risposta all’iniziativa degli esponenti isolani del Carroccio che per il fine settimana hanno organizzato dei banchetti al motto di #Toddedimettiti, alla luce dell’ordinanza di decadenza emanata dal Collegio regionale di garanzia elettorale.

I pentastellati fanno quadrato e iniziano con un cannoneggiamento di comunicati contro gli avversari politici.

Dopo quella del partito si è alzata la voce del consigliere regionale Alessandro Solinas: «È poco dignitoso vedere gli ultimi dei leghisti sardi cercare in maniera così scomposta di occupare un posto al sole in questa vicenda, fa specie poi lo scarso rispetto che chi promuove questa iniziativa chiaramente dimostra nei confronti dei cittadini sardi, nella memoria dei quali è ancora vivissimo purtroppo il ricordo dei cinque disastrosi anni durante i quali la Lega ha governato la Sardegna».

Poi è la volta della senatrice Sabrina Licheri: «La Lega in Sardegna farebbe meglio ad occuparsi degli interessi dei cittadini evitando di delirare con imbarazzanti banchetti per cercare di delegittimare la presidente Todde che gode della fiducia dei suoi concittadini. La Lega e Salvini dovrebbero prestare maggiore attenzione alle nostre stazioni ferroviarie visto che anche oggi abbiamo vissuto un'altra giornata nera di ritardi dei treni nell'indifferenza più totale. Se davvero hanno l’interesse di raccogliere le firme degli cittadini, lo facessero per chiedere umilmente scusa visti i disagi che stanno causando agli italiani».

Entra in campo anche un altro consigliere regionale, Emanuele Matta: «Alla Lega evidentemente dà fastidio vedere che la giunta guidata da Alessandra Todde continui a lavorare per il bene dei sardi. Basti pensare agli ultimi due atti di questi giorni: la richiesta dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica che attanaglia la Sardegna o lo sblocco dei lavori di bonifica all’Ex Arsenale di La Maddalena. Un processo, quest’ultimo, bloccato proprio dalla Lega e da Solinas e che la giunta Todde è riuscita a sbloccare in pochi mesi grazie a un lavoro intenso ed efficace. Fa specie vedere il partito di Salvini, da cui attendiamo ancora 49 milioni di euro, apostrofare in qualsivoglia maniera un profilo cristallino e rispettabile come quello di Alessandra Todde. Come al solito, perdono l'occasione per fare bella figura».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata